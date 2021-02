Benevento-Sampdoria | Inzaghi | “Blucerchiati squadra temibile | ringrazio Ranieri per gli elogi Abbiamo un obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ad inaugurare la domenica di Serie A, sarà il match, gara in programma all'ora di pranzo, per il ventunesimo turno di campionato. Il tecnico delle "streghe", Pippo, ha presentato così la sfida contro la compagine blucerchiata, allenata dal mister Claudio."Iago Falque sta meglio. A San Siro volevo farlo giocare ma ho preferito preservare i diffidati. Potrebbe giocare almeno un tempo. Sono soddisfatto di come si è allenato, per noi lui è importantissimo. Tuia è disponibile. Ho ancora un allenamento per valutare tutto. Affrontiamo unae voglio giocarla con i giocatori al meglio della condizione. E' un piacere affrontare la, è unache mi è stata sempre simpatica. Sono contento di ...