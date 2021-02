Basket femminile, Lino Lardo: “Questa è una squadra, una vera squadra. Grandissima soddisfazione per tutti” (Di sabato 6 febbraio 2021) La Nazionale italiana di Basket femminile non ha tradito le attese, completando l’opera e staccando il pass per i prossimi Campionati Europei in programma in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno 2021. Per il Bel Paese si tratta della quinta partecipazione consecutiva alla fase finale della massima rassegna continentale, ottenuta aritmeticamente quest’oggi grazie al successo contro la Romania nella bolla di Istanbul per 81-66. Le azzurre hanno chiuso il girone D in piazza d’onore con un record di 5/1, garantendosi la qualificazione come una delle migliori cinque seconde classificate sui nove raggruppamenti complessivi. “Questa è una squadra. Una vera squadra. Sono orgoglioso di allenare queste ragazze e di lavorare con questo gruppo. Lo staff lavora 24 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) La Nazionale italiana dinon ha tradito le attese, completando l’opera e staccando il pass per i prossimi Campionati Europei in programma in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno 2021. Per il Bel Paese si tratta della quinta partecipazione consecutiva alla fase finale della massima rassegna continentale, ottenuta aritmeticamente quest’oggi grazie al successo contro la Romania nella bolla di Istanbul per 81-66. Le azzurre hanno chiuso il girone D in piazza d’onore con un record di 5/1, garantendosi la qualificazione come una delle migliori cinque seconde classificate sui nove raggruppamenti complessivi. “è una. Una. Sono orgoglioso di allenare queste ragazze e di lavorare con questo gruppo. Lo staff lavora 24 ...

