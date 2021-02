Alcol e noia poi la roulette russa: un solo colpo in canna (Di sabato 6 febbraio 2021) Un agente segreto tanto Alcol ed un epilogo da scena cimetografica. L’uomo ritrovato morto in strada dall’amico. Pistola (Facebook)Due amici, uno dei due agente segreto, di servizio al controspionaggio russo, passano una serata insieme ed alla fine, decidono che l’Alcol è ancora poco. Bevono, bevono, ed ancora bevono. Una bottiglia di brandy tenuta in strada per accompagnare la passeggiata fino a casa. Poi, all’amico architetto, viene in mente un folle gioco. La pistola del 42enne architetto è li, acquistata per proteggersi da i ladri dopo essersi trasferito in campagna, si potrebbe fare qualcosa di molto pericolo ma altrettanto eccitante. Perchè non cimentarsi nella celeberrima roulette russa. Un colpo solo, il tamburo che gira e la pistola portata alla tempia. ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) Un agente segreto tantoed un epilogo da scena cimetografica. L’uomo ritrovato morto in strada dall’amico. Pistola (Facebook)Due amici, uno dei due agente segreto, di servizio al controspionaggio russo, passano una serata insieme ed alla fine, decidono che l’è ancora poco. Bevono, bevono, ed ancora bevono. Una bottiglia di brandy tenuta in strada per accompagnare la passeggiata fino a casa. Poi, all’amico architetto, viene in mente un folle gioco. La pistola del 42enne architetto è li, acquistata per proteggersi da i ladri dopo essersi trasferito in campagna, si potrebbe fare qualcosa di molto pericolo ma altrettanto eccitante. Perchè non cimentarsi nella celeberrima. Un, il tamburo che gira e la pistola portata alla tempia. ...

