«Wonder Woman 1984» non aspetta la riapertura delle sale e arriva in digitale il 12 febbraio

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Doveva essere uno dei titoli che avrebbe inaugurato la nuova stagione cinematografica al momento della ripartenza, ma la Warner Bros. Pictures ha deciso che Wonder Woman 1984, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins, uscirà direttamente in formato digitale venerdì 12 febbraio. Il film, uno dei più attesi del 2021 e già uscito negli Stati Uniti via streaming, sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. La scelta è legata soprattutto al fatto che il film è «in caldo» da quasi un anno: sarebbe dovuto uscire negli Stati Uniti il 5 giugno e in Italia il 1° ottobre, ma la pandemia ha costretto gli studios a cambiare i loro piani. https://www.youtube.com/watch?v=oU62XjwlNzg

