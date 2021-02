Tabellone Atp Melbourne 2 2021: presenti Sonego e Cecchinato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Tabellone principale del Murray River Open 2021, torneo Atp in programma a Melbourne dall’1 al 7 febbraio. Due tennisti azzurri proveranno a farsi valere, seppur il sorteggio non li abbia di certo favoriti. Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato affronteranno, al primo turno, rispettivamente Jason Kubler e Marton Fucsovics, due giocatori particolarmente abili sul veloce. La prima testa di serie è rappresentata da Stanislas Wawrinka, il quale difatti usufruirà di un bye al primo turno. Tabellone ATP 250 MURRAY RIVER OPEN 2021 (Melbourne 2) Terzo turno (1) Wawrinka b. Bolt 6-4 4-6 7-6(5) Chardy b. (6) Fritz 6-2 6-4 (4) Coric b. (13) Kyrgios 6-3 6-4 (8) Evans b. Giron 6-4 7-6(4) Vesely b. Berankis 6-4 6-2 (3) Auger-Aliassime b. Gerasimov 3-6 6-3 ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilprincipale del Murray River Open, torneo Atp in programma adall’1 al 7 febbraio. Due tennisti azzurri proveranno a farsi valere, seppur il sorteggio non li abbia di certo favoriti. Lorenzoe Marcoaffronteranno, al primo turno, rispettivamente Jason Kubler e Marton Fucsovics, due giocatori particolarmente abili sul veloce. La prima testa di serie è rappresentata da Stanislas Wawrinka, il quale difatti usufruirà di un bye al primo turno.ATP 250 MURRAY RIVER OPEN2) Terzo turno (1) Wawrinka b. Bolt 6-4 4-6 7-6(5) Chardy b. (6) Fritz 6-2 6-4 (4) Coric b. (13) Kyrgios 6-3 6-4 (8) Evans b. Giron 6-4 7-6(4) Vesely b. Berankis 6-4 6-2 (3) Auger-Aliassime b. Gerasimov 3-6 6-3 ...

