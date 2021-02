Square Enix registra il misterioso marchio ' The Isle Dragon Roars'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa settimanaha depositato unper "The": questazione è attualmente in attesa dell'approvazione finale e ovviamente la società deve ancora rilasciare una dichiarazione pubblica a riguardo. Ciò non toglie che i fan si sono già dati da fare per cercare di capire cosa possa essere. Il, depositato il 3 febbraio e attualmente in attesa di approvazione, è archiviato nelle classi 9 e 41. Queste categorie comprendono "software per giochi per computer" e "software per videogiochi". La classe 41 si occupa anche di cartoni animati, romanzi e lungometraggi, quindi è difficile dire che questo ultimosia per un videogioco in arrivo. Molti credono che questo ...

L'attesissimo adattamento animato di The World Ends With You sta per arrivare. L'anime tratto dal celebre gioco di ruolosarà distribuito a partire dal prossimo aprile, con un'uscita italiana attualmente ancora non confermata. Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer, insieme alla key art, che vi mostriamo ...ha pubblicato l'opening di The World Ends With You , anime tratto dal gioco per Nintendo 3DS, di cui uscirà anche un nuovo capitolo (NEO The World Ends With You), su PlayStation 4 e ...Questa settimana Square Enix ha depositato un misterioso marchio per "The Isle Dragon Roars": questa registrazione è attualmente in attesa dell'approvazione finale e ovviamente la società deve ancora ...Square Enix e Crystal Dynamics celebrano il venticinquesimo anniversario di Tomb Raider, l’iconica serie videoludica che ha debuttato nell’Ottobre 1996. La famosa avventuriera archeologa Lara ...