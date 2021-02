Sky Children Of Light: è polemica per un cappello inserito nell'ultimo aggiornamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'ultimo aggiornamento di Sky: Children of Light, titolo sviluppato da thatgamecompany, ha generato polemiche per l'introduzione di un particolare cappello. Ora i fan cinesi e coreani si sono schierati per rivendicare un significato culturale relativo all'oggetto cosmetico. Sebbene nel gioco gli oggetti non abbiano una descrizione, la community di Sky ha in gran parte dato per scontato che il cappello in questione avesse lo scopo di assomigliare a un "gat", il tradizionale copricapo coreano che è stato reso popolare durante il periodo Joseon del paese. In effetti, prima di essere rimossa, la pagina wiki del gioco confermava che il copricapo era di tradizione coreana. Questa descrizione però non è piaciuta a diversi utenti cinesi che hanno rivendicato il cappello come ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'di Sky:of, titolo sviluppato da thatgamecompany, ha generato polemiche per l'introduzione di un particolare. Ora i fan cinesi e coreani si sono schierati per rivendicare un significato culturale relativo all'oggetto cosmetico. Sebbene nel gioco gli oggetti non abbiano una descrizione, la community di Sky ha in gran parte dato per scontato che ilin questione avesse lo scopo di assomigliare a un "gat", il tradizionale copricapo coreano che è stato reso popolare durante il periodo Joseon del paese. In effetti, prima di essere rimossa, la pagina wiki del gioco confermava che il copricapo era di tradizione coreana. Questa descrizione però non è piaciuta a diversi utenti cinesi che hanno rivendicato ilcome ...

