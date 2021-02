Sciopero dei mezzi 8 e 8 febbraio: gli orari per treni, metro, tram e bus (Di venerdì 5 febbraio 2021) Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in "real - time" tramite la nostra App e vi invitiamo a prestare attenzione sia ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione deiin "real - time"ite la nostra App e vi invitiamo a prestare attenzione sia ...

mapiele : RT @Signorasinasce: Esplode la rabbia dei #navigator ,adesso chiedono di essere assunti e proclamano lo #sciopero . In effetti il loro lavo… - dar_casartelli : RT @Signorasinasce: Esplode la rabbia dei #navigator ,adesso chiedono di essere assunti e proclamano lo #sciopero . In effetti il loro lavo… - spinassunta : RT @Signorasinasce: Esplode la rabbia dei #navigator ,adesso chiedono di essere assunti e proclamano lo #sciopero . In effetti il loro lavo… - MarosticaR : RT @Signorasinasce: Esplode la rabbia dei #navigator ,adesso chiedono di essere assunti e proclamano lo #sciopero . In effetti il loro lavo… - giorgio757 : RT @Signorasinasce: Esplode la rabbia dei #navigator ,adesso chiedono di essere assunti e proclamano lo #sciopero . In effetti il loro lavo… -