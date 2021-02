Rovigo, 17enne uccide padre con un machete: fermato con la fidanzata (Di venerdì 5 febbraio 2021) commenta IPA Un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre 46enne con un colpo di machete, con la complicità della fidanzata 27enne. E' avvenuto a Rovigo, dove la coppia è stata subito fermata. Il minore è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) commenta IPA Un ragazzo di 17 anni ha ucciso il46enne con un colpo di, con la complicità della27enne. E' avvenuto a, dove la coppia è stata subito fermata. Il minore è ...

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Rovigo, 17enne uccide padre con un machete: fermato con la fidanzata #Rovigo - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Rovigo, 17enne uccide padre con un machete: fermato con la fidanzata #Rovigo - infoitinterno : Omicidio in campo rom di Rovigo, 17enne uccide il padre con un machete: in fuga con un’amica - infoitinterno : Rovigo, 17enne uccide padre con machete e fugge in auto con fidanzata VIDEO - infoitinterno : Rovigo, uccide il padre col machete. 17enne fermato con la fidanzata - TGR Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Rovigo 17enne Rovigo, 17enne uccide padre con un machete: fermato con la fidanzata

commenta IPA Un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre 46enne con un colpo di machete, con la complicità della fidanzata 27enne. E' avvenuto a Rovigo, dove la coppia è stata subito fermata. Il minore è stato preso in custodia dalla polizia giudiziaria ed è in attesa della convalida del Tribunale dei minori di Venezia. Secondo una prima ...

Uccide il padre a colpi di machete e fugge. 17enne fermato nella notte

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Apollinare, piccola frazione del comune di Rovigo. Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dopo l'omicidio del padre. Un delitto particolarmente ...il 17enne è è ...

Rovigo, 17enne uccide il padre con un machete: bloccato dopo la fuga con un'amica Il Messaggero Omicidio in campo rom di Rovigo, 17enne uccide il padre con un machete: in fuga con un’amica

Il minorenne, hanno riferito alcuni testimoni, sarebbe fuggito a bordo di una ‘Opel’ Zafira station wagon. Sul posto è al lavoro la polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile, che stanno se ...

Orrore a Rovigo: 17enne uccide il padre con un machete, poi scappa con la fidanzata 27enne

A Rovigo un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre di 46 con cui, secondo la prima testimonianza della madre, non aveva buoni rapporti, e poi è fuggito con la fidanzata 27enne, la quale pare sia stata ...

commenta IPA Un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre 46enne con un colpo di machete, con la complicità della fidanzata 27enne. E' avvenuto a, dove la coppia è stata subito fermata. Il minore è stato preso in custodia dalla polizia giudiziaria ed è in attesa della convalida del Tribunale dei minori di Venezia. Secondo una prima ...Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Apollinare, piccola frazione del comune di. Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dopo l'omicidio del padre. Un delitto particolarmente ...ilè è ...Il minorenne, hanno riferito alcuni testimoni, sarebbe fuggito a bordo di una ‘Opel’ Zafira station wagon. Sul posto è al lavoro la polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile, che stanno se ...A Rovigo un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre di 46 con cui, secondo la prima testimonianza della madre, non aveva buoni rapporti, e poi è fuggito con la fidanzata 27enne, la quale pare sia stata ...