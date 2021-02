Ristoranti aperti la sera in zona gialla? Il Cts dice no: “Potrebbe modificare l’efficacia delle misure. La decisione spetta al governo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non c’è “nessun via libera” del Comitato tecnico scientifico alla riapertura dei Ristoranti in zona gialla anche di sera. Lo fa sapere lo stesso Cts in una nota, smentendo la notizia di un parere positivo circolata nelle ultime ore e avallata anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Nel verbale della riunione del 26 gennaio 2021, gli esperti hanno invece fatto “alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. Il motivo, spiegano, è che una “rimodulazione” delle attuali restrizioni previste per le varie zone “Potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio”. La richiesta di un parere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non c’è “nessun via libera” del Comitato tecnico scientifico alla riapertura deiinanche di. Lo fa sapere lo stesso Cts in una nota, smentendo la notizia di un parere positivo circolata nelle ultime ore e avallata anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Nel verbale della riunione del 26 gennaio 2021, gli esperti hanno invece fatto “alcune considerazioni sul rafforzamentorestrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. Il motivo, spiegano, è che una “rimodulazione”attuali restrizioni previste per le varie zone “nella mitigazione del rischio”. La richiesta di un parere ...

