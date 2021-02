Perisic | “Potevamo fare più gol ma ora conta il primo posto”

(Di sabato 6 febbraio 2021) L’autore del gol del 2-0 dell’Inter, Ivan, ha parlato a Sky Sport del successo contro la Fiorentina. Queste le parole del croato: “Abbiamo fatto una buona gara, anche oggi con tutte le occasioni avutechiuderla prima. Ma siamo lì, al, ed è quello che. Ora andremo a Torino contro la Juventus in Coppa Italia per vincere e andare in finale”. Sul: “Noi pensiamo a noi stessi. Ogni settimana dobbiamoil nostro e continuare così, siamo su una buona strada. Ci sono tante partite e dobbiamo entrare sempre come se fosse l’ultima. Non possiamo più sbagliare”. Foto: Sito uff. Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...per primo Ivan, autore dello 0 - 2 in Fiorentina - Inter , parla a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto tante occasioni e...Ci sono dei margini di crescita, oggiessere un po' più precisi'. E' la disamina del ... Dentro Sensi, Alexis Sanchez eper Vidal, Lautaro e Young per un'Inter più offensiva. Al 75' ...Stellini esalta Perisic: “Bravo, si sacrifica. Barella come Conte? Glielo auguro” Il vice di Conte applaude il croato dopo il colpo di Firenze: “Gioca in modo diverso, sappiamo che può fare bene le du ...“Non vogliamo mettere pressione a nessuno, pensiamo al nostro percorso. Non era semplice venire a Firenze dopo la partita di tre giorni fa. Queste partite sono molto difficili da giocare. Ottima gara, ...