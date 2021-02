Partite Iva: più abbandonate che autonome (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono circa 200.000 le Partite Iva che hanno chiuso i battenti lo scorso anno per i ritardi nei pagamenti e lavoro svanito causa Covid. I professionisti sono allo stremo e anche la nuova Iscro, una cassa integrazione pensata per loro, pare più una beffa che un sostegno valido. È stata presentata come una grande rivoluzione, salutata dal Parlamento come una svolta epocale, esaltata in ogni aspetto. Eppure la cosiddetta cassa integrazione per le Partite Iva ha le sembianze della beffa, l'ennesimo provvedimento slogan per quei lavoratori autonomi già vessati e oggi piegati dalla pandemia da Covid-19. I numeri sono impietosi. Secondo le stime fornite da Confcommercio, circa 200.000 autonomi hanno dovuto chiudere la loro partita Iva nel 2020. «Si tratta prevalentemente di professionisti che operano in vari settori, dalle attività scientifiche e tecniche ai ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono circa 200.000 leIva che hanno chiuso i battenti lo scorso anno per i ritardi nei pagamenti e lavoro svanito causa Covid. I professionisti sono allo stremo e anche la nuova Iscro, una cassa integrazione pensata per loro, pare più una beffa che un sostegno valido. È stata presentata come una grande rivoluzione, salutata dal Parlamento come una svolta epocale, esaltata in ogni aspetto. Eppure la cosiddetta cassa integrazione per leIva ha le sembianze della beffa, l'ennesimo provvedimento slogan per quei lavoratori autonomi già vessati e oggi piegati dalla pandemia da Covid-19. I numeri sono impietosi. Secondo le stime fornite da Confcommercio, circa 200.000 autonomi hanno dovuto chiudere la loro partita Iva nel 2020. «Si tratta prevalentemente di professionisti che operano in vari settori, dalle attività scientifiche e tecniche ai ...

