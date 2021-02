Milan, Capello: “Complimenti a Maldini, Massara e Pioli. Capiscono di calcio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'ex Milan Fabio Capello, dopo la visita di cortesia di oggi a Milanello, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'exFabio, dopo la visita di cortesia di oggi aello, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' Pianeta

sportli26181512 : Capello elogia il Milan: 'Sul mercato Maldini non ha sbagliato nulla. Chi capisce di calcio costruisce squadre fort… - GurzoBahri : RT @milan_corner: L'allenatore che col Milan ha battuto tutti i possibili record....e poi c'è Fabio Capello - enricoI00 : RT @milan_corner: L'allenatore che col Milan ha battuto tutti i possibili record....e poi c'è Fabio Capello - Livia_DiGioia : RT @MSpekled: Capello in visita a Milanello nel giorno del compleanno di Cesare. Mi piace pensare non sia coincidenza. Mi piace pensare che… - PippoMM1 : @acmilan @Ibra_official Fabio Capello, un allenatore che ha contribuito a proseguire il percorso magico del nostro… -