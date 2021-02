Milan, Calhanoglu torna in campo ma il rinnovo è ancora in stallo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Contro il Crotone, Calhanoglu tornerà in campo dal 1?. Per il turco, però, balla ancora il rinnovo di contratto Calhanoglu, presente da domenica ma il rinnovo rimane in stallo, una situazione che inizia a mettere pressione da entrambe le parti. Come riporta questa mattina il corriere dello sport a pag. 13, domenica Pioli ritroverà il suo trequartista “preferito”, mentre in società lavorano per trovare con lo staff del giocatore una soluzione congrua ad accontentare tutti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 LA SITUAZIONE- Il giocatore attualmente percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro stagionali che il Milan sarebbe disposto a portare a 4 più bonus, quindi vale a dire quasi il doppio. La posizione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Contro il Crotone,tornerà indal 1?. Per il turco, però, ballaildi contratto, presente da domenica ma ilrimane in, una situazione che inizia a mettere pressione da entrambe le parti. Come riporta questa mattina il corriere dello sport a pag. 13, domenica Pioli ritroverà il suo trequartista “preferito”, mentre in società lavorano per trovare con lo staff del giocatore una soluzione congrua ad accontentare tutti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 LA SITUAZIONE- Il giocatore attualmente percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro stagionali che ilsarebbe disposto a portare a 4 più bonus, quindi vale a dire quasi il doppio. La posizione ...

