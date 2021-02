Lista aggiornata, torna Moncini a completare gli ‘over’ della Strega (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il nome di Gabriele Moncini torna a essere presente nella Lista degli over del Benevento. L’attaccante era stato escluso dall’elenco prima della trasferta di Milano contro l’Inter perché infortunato per fare posto a Fabio Depaoli. Nell’elenco era dunque rimasto il nome di Christian Maggio, il terzino destro ha poi rescisso il contratto con la Strega per accasarsi in serie B al Lecce. Con la partenza del difensore uno slot era libero e i giallorossi, considerando anche le operazioni di calciomercato portate a termine, hanno nuovamente inserito il nome di Moncini che sarà dunque regolarmente a disposizione di Inzaghi una volta superati i guai alla caviglia. Nella Lista non figura logicamente Adolfo Gaich, in quanto l’argentino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il nome di Gabrielea essere presente nelladegli over del Benevento. L’attaccante era stato escluso dall’elenco primatrasferta di Milano contro l’Inter perché infortunato per fare posto a Fabio Depaoli. Nell’elenco era dunque rimasto il nome di Christian Maggio, il terzino destro ha poi rescisso il contratto con laper accasarsi in serie B al Lecce. Con la partenza del difensore uno slot era libero e i giallorossi, considerando anche le operazioni di calciomercato portate a termine, hanno nuovamente inserito il nome diche sarà dunque regolarmente a disposizione di Inzaghi una volta superati i guai alla caviglia. Nellanon figura logicamente Adolfo Gaich, in quanto l’argentino ...

