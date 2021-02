“L’interesse del Paese deve venire prima di quello dei partiti, noi ci siamo”, ‘avverte’ Salvini (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’appello del Presidente Mattarella è stato molto chiaro: un invito esteso a ‘tutte’ le forze politiche del Paese, per una volta chiamate a lavorare insieme per il Paese, mettendo da parte gli interessi ideologici personali. Un invito che, Giorgia Meloni a parte (qui non si tratta di essere coerenti, ma di emergenza), ha per la verità trovato un po’ tutti concordi. D’altra parte, con la ‘garanzia’ rappresentata da una figura di ‘caratura mondiale’, come quella di Mario Draghi (che solo a nominarlo, lo spread è crollato da 300 e meno di 100!), quale migliore occasione per affrontare problemi serissimi (dallo sblocco dei licenziamenti allo stesso Recovery), dai quali ‘nessun’ partito italiano ne sarebbe mai uscito ‘illeso’? Certo, il Pd ha risposto ‘presente’, così come Leu – e buona parte del M5s – ciascuno sapendo di poter contare ‘sull’ombrello’ ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’appello del Presidente Mattarella è stato molto chiaro: un invito esteso a ‘tutte’ le forze politiche del, per una volta chiamate a lavorare insieme per il, mettendo da parte gli interessi ideologici personali. Un invito che, Giorgia Meloni a parte (qui non si tratta di essere coerenti, ma di emergenza), ha per la verità trovato un po’ tutti concordi. D’altra parte, con la ‘garanzia’ rappresentata da una figura di ‘caratura mondiale’, come quella di Mario Draghi (che solo a nominarlo, lo spread è crollato da 300 e meno di 100!), quale migliore occasione per affrontare problemi serissimi (dallo sblocco dei licenziamenti allo stesso Recovery), dai quali ‘nessun’ partito italiano ne sarebbe mai uscito ‘illeso’? Certo, il Pd ha risposto ‘presente’, così come Leu – e buona parte del M5s – ciascuno sapendo di poter contare ‘sull’ombrello’ ...

matteosalvinimi : Con il professor Draghi parleremo domani della nostra idea di Italia, non possiamo dire “sì” o “no” a prescindere i… - MarcoBellinazzo : Sono da sempre scettico sulla (s)vendita dei diritti tv ai fondi di private equity. Cedere quote (vita natural dura… - giorgio_gori : Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe… - MarioGuida4 : RT @NuovoNickname: l’importante sono i temi non le persone lo chiedono gli italiani l’interesse del paese non dei partiti fate presto… - NuovoNickname : l’importante sono i temi non le persone lo chiedono gli italiani l’interesse del paese non dei partiti fate pr… -

