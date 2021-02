Liberato in Egitto Mahmoud Hussein | quattro anni in carcere con l' accusa di aver diffuso notizie false

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche Qatar Today in un tweet ha scritto che ''le autorità egiziane hanno rilasciato, un giornalista di al - Jazeera, dopo una detenzione amministrativa che è durata per oltre...

LaStampa : Egitto: liberato giornalista di Al Jazeera dopo 4 anni carcere - MaricaGusmitta : #Egitto : liberato giornalista di Al Jazeera dopo 4 anni carcere - La Stampa - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Egitto: liberato giornalista di Al Jazeera dopo 4 anni carcere - giovcusumano : RT @LaStampa: Egitto: liberato giornalista di Al Jazeera dopo 4 anni carcere - tomleao : RT @LaStampa: Egitto: liberato giornalista di Al Jazeera dopo 4 anni carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Liberato Egitto

La Stampa

La sua scarcerazione segue la decisione dell'di riprendere i rapporti con il Qatar, dove ha sede al - Jazeera, interrotti da tre anni seguendo l'embargo imposto dall'Arabia Saudita. In diversi ...Era sospettato di aver "diffuso informazioni false". - -Il caso del giornalista di al-Jazeera era al centro di numerose polemiche: numerosi gli appelli che negli anni si sono susseguiti per il suo rilascio. Il Cairo ha voluto lanciare un segnale al Qatar ...Ha superato 100mila firme una petizione online, lanciata il 2 gennaio sulla piattaforma Change.org dalla community 'Station to Station' e diretta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per ...