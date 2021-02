La security aziendale cambia. Così Aipsa e Campus Bio-Medico uniscono le forze (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Aipsa, l’associazione che raccoglie oltre 600 security manager italiani, e l’Università Campus Bio-Medico di Roma hanno sottoscritto un accordo quadro per promuovere la formazione delle figure professionali che dovranno occuparsi della sicurezza nelle aziende nel futuro. “La crescente complessità geo-politica, il diverso ruolo e valenza dei beni intangibili, gli obblighi sempre più stringenti normativi in tema di sicurezza, la crescente rilevanza degli aspetti reputazionali, il nuovo paradigma della sicurezza partecipata unitamente alla necessità e volontà di salvaguardare sempre di più l’incolumità dei propri dipendenti e utenti impongono alle aziende di ripensare ai propri modelli di security”, spiega Andrea Chittaro, presidente di Aipsa e senior vice president Global ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) La, l’associazione che raccoglie oltre 600manager italiani, e l’UniversitàBio-di Roma hanno sottoscritto un accordo quadro per promuovere la formazione delle figure professionali che dovranno occuparsi della sicurezza nelle aziende nel futuro. “La crescente complessità geo-politica, il diverso ruolo e valenza dei beni intangibili, gli obblighi sempre più stringenti normativi in tema di sicurezza, la crescente rilevanza degli aspetti reputazionali, il nuovo paradigma della sicurezza partecipata unitamente alla necessità e volontà di salvaguardare sempre di più l’incolumità dei propri dipendenti e utenti impongono alle aziende di ripensare ai propri modelli di”, spiega Andrea Chittaro, presidente die senior vice president Global ...

RenatoAllodi1 : RT @UniontelSrl: La sicurezza aziendale... con miele e cipolle! Scopri come - - CinqueGiova : ?? Oggi ho partecipato al III° Seminario:'La figura del #Security manager nel sistema aziendale' con mio intervento… - UniontelSrl : La sicurezza aziendale... con miele e cipolle! Scopri come - - alessior72 : RT @LeanEvolution: #CyberSecurity al centro del dibattito! ??Lean information & technology al servizio dell’impresa per valorizzare il pat… - silvanomarioni : Cosa fare se la formazione degli utenti non garantisce con certezza la sicurezza aziendale? #cybersaecurity… -

Ultime Notizie dalla rete : security aziendale ICOS distribuisce le soluzioni CyberSecurity di Micro Focus

NetIQ " Identity & Access Security " Ampio portfolio di soluzioni integrate per la gestione delle Identità, degli accessi, delle utenze privilegiate e della governance aziendale. Strong & Multifactor ...

Venite a scoprire il vostro Flexible & Hybrid Workspace

...aziendale, ma un intero ecosistema di postazioni da cui le persone lavorano da remoto: a casa, in azienda, in spazi di coworking? Ne parleremo con: Mirco Balboni , Cloud Collaboration & Security, ...

DNS security: minacce e misure di mitigazione per mettere in sicurezza la rete aziendale Cyber Security 360 Stormshield e lo scenario 2021 per la cybersicurezza

Da Stormshield un bilancio in materia di cybersicurezza rispetto al 2020 e gli scenari possibili per l’anno appena iniziato ...

Kaspersky Internet Security premiato come Prodotto dell’anno da AV-Comparatives

Kaspersky Internet Security, la soluzione di punta di Kaspersky per la sicurezza degli utenti privati, ha ricevuto per la sesta volta il premio Prodot ...

NetIQ " Identity & Access" Ampio portfolio di soluzioni integrate per la gestione delle Identità, degli accessi, delle utenze privilegiate e della governance. Strong & Multifactor ......, ma un intero ecosistema di postazioni da cui le persone lavorano da remoto: a casa, in azienda, in spazi di coworking? Ne parleremo con: Mirco Balboni , Cloud Collaboration &, ...Da Stormshield un bilancio in materia di cybersicurezza rispetto al 2020 e gli scenari possibili per l’anno appena iniziato ...Kaspersky Internet Security, la soluzione di punta di Kaspersky per la sicurezza degli utenti privati, ha ricevuto per la sesta volta il premio Prodot ...