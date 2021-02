In monopattino senza casco: prime multe a Firenze (Di venerdì 5 febbraio 2021) monopattino casco Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/02/05/in-monopattino-senza-casco-prime-contravvenzioni-a-Firenze/ Vanno in monopattinosenza indossare casco:le prime multe a Firenze Persone: Dario Nardella Luoghi: Firenze Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021)Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/02/05/in--contravvenzioni-a-/ Vanno inindossare:lePersone: Dario Nardella Luoghi:

repubblica : Firenze, multati perchè senza casco in monopattino. E' la prima volta in Italia - rep_firenze : Firenze, multati perché senza casco in monopattino. E' la prima volta in Italia [di Alessandro di Maria] [aggiornam… - FabrizioPace1 : RT @ilmetropolitan: ?? Viabilità. #Senzacasco in #monopattino, a #Firenze ecco prima #multa - occhio_notizie : Prime multe in Italia - assborgogni : RT @rep_firenze: Firenze, multato perchè senza casco in monopattino. E' la prima volta in Italia [di Alessandro di Maria] [aggiornamento de… -