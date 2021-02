I voti dei Cinque Stelle non sono scontati. Grillo detta le condizioni a Super Mario. La sfida finale per il nuovo Esecutivo si deciderà sui programmi. Per Draghi vincerla non sarà facile (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ il giorno della schiarita per Mario Draghi. Dopo la disponibilità accordata da Pd e Iv, aumentano i segnali distensivi nei suoi confronti anche dalle altre forze politiche. Tanto che al Colle si registra “un moderato ottimismo”. E la strada in salita cambia verso e imbocca la discesa. Poco prima dell’avvio delle consultazioni, che iniziate ieri con i partiti più piccoli (tutti all’unanimità pro Draghi, anche quelli che gravitano nel centrodestra) dureranno fino a sabato, Giuseppe Conte apre al premier incaricato: “Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in malafede”. All’ex numero uno della Bce affida un suggerimento: “Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici”. Prima di lui Luigi Di Maio ritiene che sia “un dovere ascoltare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ il giorno della schiarita per. Dopo la disponibilità accordata da Pd e Iv, aumentano i segnali distensivi nei suoi confronti anche dalle altre forze politiche. Tanto che al Colle si registra “un moderato ottimismo”. E la strada in salita cambia verso e imbocca la discesa. Poco prima dell’avvio delle consultazioni, che iniziate ieri con i partiti più piccoli (tutti all’unanimità pro, anche quelli che gravitano nel centrodestra) dureranno fino a sabato, Giuseppe Conte apre al premier incaricato: “Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in malafede”. All’ex numero uno della Bce affida un suggerimento: “Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non posessere affidate a squadre di tecnici”. Prima di lui Luigi Di Maio ritiene che sia “un dovere ascoltare ...

