Governo: Zingaretti, 'proposte Pd per esecutivo di lunga durata' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Nell'ambito della fiducia che confermiamo, abbiamo espresso al professor Draghi le nostre proposte. Le preoccupazioni per le disuguaglianze sono forti. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disfattismo ed egoismo. Occorre suscitare una proposta italiana che dia fiducia alle persone. Siamo qui perché, per raggiungere questo obiettivo, bisogna realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello precedente alla pandemia che non riusciva a creare giustizia, benessere e crescita". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "Invieremo le nostre proposte per un programma di Governo forte e di lunga durata. Nell'esperienza di Governo dei mesi passati, l'Italia è stata protagonista della costruzione della nuova Europa, evitando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Nell'ambito della fiducia che confermiamo, abbiamo espresso al professor Draghi le nostre. Le preoccupazioni per le disuguaglianze sono forti. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disfattismo ed egoismo. Occorre suscitare una proposta italiana che dia fiducia alle persone. Siamo qui perché, per raggiungere questo obiettivo, bisogna realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello precedente alla pandemia che non riusciva a creare giustizia, benessere e crescita". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su Fb. "Invieremo le nostreper un programma diforte e di. Nell'esperienza didei mesi passati, l'Italia è stata protagonista della costruzione della nuova Europa, evitando ...

