Gamestop | scende in campo Yellen |  valutare eventuali azioni

(Teleborsa) – Arriva ai piani alti della politica il "caso" Gamestop su cui interviene il neo segretario al Tesoro Janet Yellen. L'ex governatore della Federal Reserve ha affermato che "è imperativo salvaguardare l'integrità dei mercati finanziari e assicurare la protezione degli investitori". "Valuteremo se i recenti eventi giustificano un'ulteriore azione", ha aggiunto. In una nota diramata dopo l'incontro di Yellen con i numeri uno della Sec e della Fed, il Tesoro USA ha specificato che "l'infrastruttura core dei mercati americani è stata resiliente durante l'elevata volatilità e i forti volumi di trading" che hanno caratterizzato i recenti eventi. La Sec e la Commodity Futures Trading Commission – fa sapere il Tesoro – stanno "rivalutando se le pratiche di trading siano coerenti con la necessità di proteggere gli investitori e di ...

