Covid -19, con le scuole aperte i contagi aumentano? L’esperto del ‘Gemelli’ di Roma: “La tendenza è quella” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, spiega come sia difficile prendere le decisioni sulla chiusura e apertura delle scuole, ammettendo però che con le scuole aperte, la tendenza è quella dell'aumento di contagi da Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di, spiega come sia difficile prendere le decisioni sulla chiusura e apertura delle, ammettendo però che con le, ladell'aumento dida. L'articolo .

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - NazzarenoMi : RT @lameduck1960: Se uscissimo dalla narcosi della ragione del covid occorrerebbe chiedersi perché si stia somministrando ai soggetti debol… - antsolano : RT @CottarelliCPI: Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in classe… -