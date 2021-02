Coronavirus, l’Italia resta in Giallo. Ma potrebbero arrivare le prime zone rosse locali (Di venerdì 5 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, l’Italia resta in Giallo ma potrebbero essere istituite zone rosse a livello locale in più di una Regione. l’Italia attende il nuovo monitoraggio dell’Iss con i dati che suggeriscono un ulteriore spostamento verso la zona Gialla. I dati a disposizione confermano il miglioramento registrato la scorsa settimana, l’indice Rt scende anche nelle poche Regioni rimaste in zona Arancioni e molte sperano nella promozione in zona Gialla. Se a livello nazionale la situazione è in deciso miglioramento, a livello locale ci sono situazioni delicate e non si esclude un intervento chirurgico, mirato, con zone rosse locali. Le Regioni che potrebbero passare in zona ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Emergenzainmaessere istituitea livello locale in più di una Regione.attende il nuovo monitoraggio dell’Iss con i dati che suggeriscono un ulteriore spostamento verso la zona Gialla. I dati a disposizione confermano il miglioramento registrato la scorsa settimana, l’indice Rt scende anche nelle poche Regioni rimaste in zona Arancioni e molte sperano nella promozione in zona Gialla. Se a livello nazionale la situazione è in deciso miglioramento, a livello locale ci sono situazioni delicate e non si esclude un intervento chirurgico, mirato, con. Le Regioni chepassare in zona ...

