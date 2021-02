Australian Open 2021, Jannik Sinner pesca Denis Shapovalov! Sorteggio durissimo. Ma in caso di vittoria… (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è tenuto poco fa il Sorteggio dei tabelloni maschile e femminile dell’edizione 2021 dell’Australian Open. Con il programma del tennis Australiano traslato in avanti di 24 ore per via del caso di Covid-19 in uno degli alberghi che ospitano i tennisti, si è temuto per un attimo il peggio. Ma l’organizzazione oceanica va come un treno verso l’obiettivo: partire l’8 febbraio, senza se e senza ma. Finalmente i tennisti conoscono la composizione del loro cammino nel primo Slam dell’anno, e c’è chi può dirsi contento e chi invece sperava in qualcosa di meglio. Nella seconda categoria può rientrare anche il nostro Jannik Sinner, che conferma la sua ‘maledizione’ con l’urna dei major e pesca Denis Shapovalov, numero 11 del ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è tenuto poco fa ildei tabelloni maschile e femminile dell’edizionedell’. Con il programma del tenniso traslato in avanti di 24 ore per via deldi Covid-19 in uno degli alberghi che ospitano i tennisti, si è temuto per un attimo il peggio. Ma l’organizzazione oceanica va come un treno verso l’obiettivo: partire l’8 febbraio, senza se e senza ma. Finalmente i tennisti conoscono la composizione del loro cammino nel primo Slam dell’anno, e c’è chi può dirsi contento e chi invece sperava in qualcosa di meglio. Nella seconda categoria può rientrare anche il nostro, che conferma la sua ‘maledizione’ con l’urna dei major eShapovalov, numero 11 del ...

