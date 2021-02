Atlantia | impatto Covid su business Board accetta proroga per offerta CDP su ASPI

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato oggi i risultati preliminari per l’esercizio 2020, che stimano ricavi per circa 8,2 miliardi di euro, rispetto agli 11,6 miliardi registrati nel 2019, un EBITDA pari a circa 3,7 miliardi di euro, in calo di circa 2 miliardi rispetto al 2019. In particolare, la contrazione dell’EBITDA è originata dall’andamento del traffico nel 2020 (2,8 miliardi di euro di minori ricavi), nonché dai maggiori oneri di manutenzione sostenuti da Autostrade per l’Italia (0,2 miliardi di euro), parzialmente mitigata da misure di riduzione dei costi di gestione messe in atto dalle diverse società del gruppo in risposta agli effetti della pandemia. I dati relativi all’andamento del traffico sulle reti autostradali del Gruppo mostrano un calo del 27,3% in Italia, 30,8% in Spagna, 24,6% in Francia, 26,3% in Cile, 8,8% in Brasile e 12% in Messico. Il ...