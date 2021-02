Veneto in zona gialla, riaprono i Musei civici: un omaggio ai primi 100 visitatori (Di venerdì 5 febbraio 2021) Veneto in area gialla, i Musei riaprono i battenti: 'Doppia apertura settimanale' 30 gennaio 2021 Oggi giovedì 4 febbraio, i Musei hanno aperto le porte dopo la chiusura imposta dall'emergenza ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 5 febbraio 2021)in area, ii battenti: 'Doppia apertura settimanale' 30 gennaio 2021 Oggi giovedì 4 febbraio, ihanno aperto le porte dopo la chiusura imposta dall'emergenza ...

Covid, infetti 3 veneti su 1000

E' stato svolto effettuando un tampone rapido di terza generazione in 12 sedi diverse della regione nel periodo dall'8 al 27 gennaio scorsi, quando il Veneto si trovava in zona 'arancione'. A ...

Bollettino Covid, i dati di oggi 4 febbraio: in Lombardia aumentano i contagi

La tendenza al calo si inverte: i primi dati indicano una crescita dei contagi in Veneto e Toscana. Boom in Alto Adige Milano, 4 febbraio 2021 - Tornano a salire i numeri del Coronavirus in Italia. I ...

Via libera allo sci solo in zona gialla ma c'è il rebus viaggi

Da lunedì 15 febbraio riaprono gli impianti con il “ponte” di Carnevale. I gestori: “Vanno consentiti gli spostamenti”. A ...

