UE, vendite auto elettriche superano per la prima volta quota 1 milione nel 2020 (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno superato per la prima volta quota 1 milione di unità nell’Unione europea nel corso del 2020, secondo i dati di ACEA, l’Associazione dei costruttori europei di automobili. In particolare, sono state vendute 538 mila auto elettriche e 507 mila auto ibride plug-in, per un totale di 1,045 milioni di unità, in aumento del 170% rispetto al 2019. In tutto il 2020, in Italia si sono venduti oltre 32 mila veicoli elettrici a batteria (BEV), in aumento del 204% sull’anno prima, oltre 27 mila auto ibride plug-in (PHEV), con un +333% sul 2019, e 222 mila veicoli elettrici ibridi (HEV), che hanno segnato un +102% ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ledi veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno superato per ladi unità nell’Unione europea nel corso del, secondo i dati di ACEA, l’Associazione dei costruttori europei dimobili. In particolare, sono state vendute 538 milae 507 milaibride plug-in, per un totale di 1,045 milioni di unità, in aumento del 170% rispetto al 2019. In tutto il, in Italia si sono venduti oltre 32 mila veicoli elettrici a batteria (BEV), in aumento del 204% sull’anno, oltre 27 milaibride plug-in (PHEV), con un +333% sul 2019, e 222 mila veicoli elettrici ibridi (HEV), che hanno segnato un +102% ...

Notiziedi_it : Mercato auto, a gennaio è ancora profondo rosso: vendite in calo del 14 per cento - ClubAlfaIt : Vendite auto in Europa: ACEA prevede un primo passo verso la ripresa nel 2021 #Mercato - transnazionale : Mercato dell'auto nell'Unione europea: nel 2021 previsto un aumento del 10% delle vendite #spaziotransnazionale in… - TassoOfficial : Mercato dell'auto nell'Unione europea: nel 2021 previsto un aumento del 10% delle vendite - InvestingItalia : Mercato dell'auto nell'Unione europea: nel 2021 previsto un aumento del 10% delle vendite - -