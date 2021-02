Tuttosport | il 3-4-3 di Gattuso sembra funzionare

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è stata una gara semplice quella di ieri sera contro l’Atalanta, proprio per questo la squadra ha preferito giocare in difesa e limitare i danni, come scriveUn pareggio poco divertente, soprattutto nel secondo tempo, quando il Napoli ha adottato la strategia della non belligeranza, allo scopo di ridurre al minimo le occasioni che la formazione di Gasperini si era procurato. Un modulo inedito, che però ha portato i suoi risultati Ieri seraha sorpreso tutti con un sistema di gioco inedito, il 3-4-3, proprio per provare ad arginare la fase offensiva dell’Atalanta che vanta il secondo attacco del campionato con 45 gol all’attivochiede al Napoli di restare basso e corto nella propria metà, arginando le folate nervose dell’Atalanta con tre linee incollate in 20 metri davanti all’area di rigore. Una ...