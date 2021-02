Stupro di Firenze, condannato in appello l’ex Carabiniere Camuffo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuova sentenza sul caso delle studentesse americane violentate a Firenze, nel 2017. Una vicenda che ha visto indagati e processati due Carabinieri, Marco Camuffo e Pietro Costa, entrambi con condanne nei primi gradi di giudizio. Ora, il Tribunale d’appello ha certificato la seconda sentenza per Camuffo. l’ex Carabiniere, destituito in via definitiva, dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di carcere. Violenza su 2 studentesse: Carabinieri sotto processo Tre anni e mezzo dopo, viene raggiunto un altro importante passo nella vicenda processuale sulle 2 studentesse degli Stati Uniti, violentate tra la notte del 6 e 7 settembre a Firenze. La ricostruzione dei fatti ha sollevato un moto di indignazione verso i due militari, che si sarebbero prima offerti di riaccompagnare le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuova sentenza sul caso delle studentesse americane violentate a, nel 2017. Una vicenda che ha visto indagati e processati due Carabinieri, Marcoe Pietro Costa, entrambi con condanne nei primi gradi di giudizio. Ora, il Tribunale d’ha certificato la seconda sentenza per, destituito in via definitiva, dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di carcere. Violenza su 2 studentesse: Carabinieri sotto processo Tre anni e mezzo dopo, viene raggiunto un altro importante passo nella vicenda processuale sulle 2 studentesse degli Stati Uniti, violentate tra la notte del 6 e 7 settembre a. La ricostruzione dei fatti ha sollevato un moto di indignazione verso i due militari, che si sarebbero prima offerti di riaccompagnare le ...

genovesergio76 : RT @Corriere: In appello 4 anni e 6 mesi a ex carabiniere per lo stupro di una studentessa americana... - corrierefirenze : Ex carabiniere accusato di stupro su studentessa americana a #Firenze, condannato in Appello a 4 anni e 6 mesi - Corriere : In appello 4 anni e 6 mesi a ex carabiniere per lo stupro di una studentessa americana... -