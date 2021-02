Spread chiude a quota 100, non accadeva dal 2016 (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Non succedeva da gennaio 2016 che il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato Italiani a 10 anni e i Bund equivalenti della Germania arrivasse a 100, una soglia psicologica rende l’idea della fiducia dei mercati in Mario Draghi. Se non bastasse lo Spread come indicatore, basti osservare le performance del FTSE MIB, che in questi giorni sta facendo sempre meglio degli altri Eurolistini (oggi ha chiuso a +1,65%). Il rendimento del BTP decennale si è attestato oggi allo 0,54%, ed è stato l’unico in Europa a scendere (in Portogallo, Spagna e Francia i titoli a 10 anni sono rimasti invariati). I movimenti degli ultimi giorni ci fanno anche “allontanare” dalla Grecia, il cui tasso è pari allo 0,64%, dopo che l’Italia era diventata, a metà gennaio, il fanalino di coda del Vecchio Continente per quanto riguarda la rischiosità del debito ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Non succedeva da gennaioche il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato Italiani a 10 anni e i Bund equivalenti della Germania arrivasse a 100, una soglia psicologica rende l’idea della fiducia dei mercati in Mario Draghi. Se non bastasse locome indicatore, basti osservare le performance del FTSE MIB, che in questi giorni sta facendo sempre meglio degli altri Eurolistini (oggi ha chiuso a +1,65%). Il rendimento del BTP decennale si è attestato oggi allo 0,54%, ed è stato l’unico in Europa a scendere (in Portogallo, Spagna e Francia i titoli a 10 anni sono rimasti invariati). I movimenti degli ultimi giorni ci fanno anche “allontanare” dalla Grecia, il cui tasso è pari allo 0,64%, dopo che l’Italia era diventata, a metà gennaio, il fanalino di coda del Vecchio Continente per quanto riguarda la rischiosità del debito ...

