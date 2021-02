Sostegno a Renzi inaspettato: è una grillina a salvarlo (Di giovedì 4 febbraio 2021) La provocazione arriva dalle colonne de il Tempo, secondo cui un esponente del movimento cinque stelle avrebbe offerto Sostegno a Renzi Nella giornata di ieri, mentre le voci si avvicendavano è arrivata anche la dura presa di posizione di Giulia Grillo del Movimento Cinque Stelle. La Grillo avrebbe attaccato i suoi compagni di partito per la presa di posizione aprioristica sul nome di Mario Draghi. Secondo l’ex ministro della Salute è assurdo aver aperto un tavolo di trattativa con Matteo Renzi e non farlo ora con Mario Draghi. Il futuro del Paese è in bilico. Così la Grillo bastona i suoi compagni di partito. E poi ammonisce di non poter anteporre posizioni su Matteo Renzi, al bene di un nuovo governo cinque stelle. Lei appartenente alla frangia più governativa del Movimento, ha da subito sposato ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La provocazione arriva dalle colonne de il Tempo, secondo cui un esponente del movimento cinque stelle avrebbe offertoNella giornata di ieri, mentre le voci si avvicendavano è arrivata anche la dura presa di posizione di Giulia Grillo del Movimento Cinque Stelle. La Grillo avrebbe attaccato i suoi compagni di partito per la presa di posizione aprioristica sul nome di Mario Draghi. Secondo l’ex ministro della Salute è assurdo aver aperto un tavolo di trattativa con Matteoe non farlo ora con Mario Draghi. Il futuro del Paese è in bilico. Così la Grillo bastona i suoi compagni di partito. E poi ammonisce di non poter anteporre posizioni su Matteo, al bene di un nuovo governo cinque stelle. Lei appartenente alla frangia più governativa del Movimento, ha da subito sposato ...

