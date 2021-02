Sorteggio tabelloni principali Australian Open 2021 | data | orario e diretta tv

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutto pronto per gli, pronti ad inaugurare a livello slam una stagione che si preannuncia complicata. Novak Djokovic difende il titolo conquistato lo scorso anno contro Thiem. Al femminile si impose Sofia Kenin. Tanti i tennisti azzurri ai nastri di partenza determinati a stupire ed a fare bene. L’appuntamento con cerimonia è fissato per la giornata di venerdì 5 febbraio, alle ore 08:00 italiane e non sarà trasmessa intv. Sportface.it invece vi aggiornerà in tempo reale con il live della cerimonia del. SportFace.

Non ci sarà quest'oggi, come originariamente previsto, il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open 2021, primo Slam dell'anno a Melbourne. Ad annunciarlo in un incontro con i giornalisti è stato ...