Sono nel reparto con gli jihadisti | l’ultimo appello di Battisti

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Gabriele Laganà Cesare, ex militante di Pac condannato all'ergastolo per quattro omicidi, teme per la sua vita ed afferma di essere vittima di ingiustizie Prima le lamentele per il cibo considerato scarso e di poca qualità servito nel carcere di Massama, in provincia di Oristano, ora la paura per possibili aggressioni di matrice islamica nella struttura penitenziaria di Rossano, in Calabria, dove è tutt’ora rinchiuso. Cesarecontinua in un modo o nell’altro a far sentire la sua voce. L'ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), condannato all'ergastolo per quattro omicidi, ha annunciato ancora una volta di avere paura per la sua vita. In carcere la situazione per lui non sarebbe semplice: secondo la sua tesi, infatti, rischia di fare una brutta fine per mano degli ...