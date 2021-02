Sì a Ciampolillo e Mastella, ora no a Draghi: il M5s non riesce a governare sé stesso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fibrillazione nel Movimento 5 Stelle sulla scelta da fare rispetto alla possibiltà di sostenere il Governo di Mario Draghi: l’assemblea di ieri ha portato a un nulla di fatto. I numeri. Come sempre, tutto ruota attorno ai numeri. Quelli che hanno condannato il Governo di Giuseppe Conte, svuotato al Senato del sostegno indispensabile per proseguire, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fibrillazione nel Movimento 5 Stelle sulla scelta da fare rispetto alla possibiltà di sostenere il Governo di Mario: l’assemblea di ieri ha portato a un nulla di fatto. I numeri. Come sempre, tutto ruota attorno ai numeri. Quelli che hanno condannato il Governo di Giuseppe Conte, svuotato al Senato del sostegno indispensabile per proseguire, L'articolo proviene da Leggilo.org.

