Renzi alla Cnbc | “Draghi premier is the best | the best | the best” Video

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Mariois the, the, the“. Così Matteodice la sua sulincaricato. “Marioprobabilmente è l’uomo migliore, migliore, migliore per fare il primo ministro in questo momento. Sono sicuro che l’Italia ora abbia un sogno che è nelle mani di Mario”. Nel, che vi mostriamo, si nota lo sguardo divertito della giornalista. Un incrocio, per la verità, tra ilarità e imbarazzo.però tira dritto e prosegue il suo discorso nel solito inglese macchiettistico. Certo, almeno un minimo lo parla, direbbe qualcuno. E in ...

'Mario Draghi is the best, the best, the best'. Matteoesprime così,Cnbc, il proprio giudizio sulla figura di Mario Draghi, chiamato a formare il nuovo governo. 'L'Italia è in ottime mani e questa è la priorità. Mario Draghi è un uomo speciale,...Altrimenti se dopo le tarantelle di, dovessimo sottostare a quelle di Salvini non avremmo ... presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), che a Sky Tg24domanda su una sua eventuale ...Quanto a Khashoggi, come tutti mi auguro che il processo faccia davvero giustizia”, e chiude con una nota amara: Se vogliamo far polemica su di me, facciamola: una più una meno cambia poco. Nell’inter ...Chi sale e chi scende. Dalla «B» di Berlusconi alla «Z» di Zingaretti. Come si sono mossi i leader dei principali schieramenti ...