Pomeriggio 5, Simona Tagli spiazza tutti: «Non faccio sesso da 10 anni, voglio infrangere il voto». Barbara D’Urso reagisce così (Di giovedì 4 febbraio 2021) Barbara D’Urso, Simona Tagli spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non faccio sesso da dieci anni, voglio infrangere il voto». Lei reagisce così. Oggi, nello spazio dedicato al talk, si è parlato di fede e vip. Tra gli ospiti, Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis (in collegamento da Medjugorje) e Simona Tagli. Più volte, la showgirl icona degli anni 80 aveva parlato del suo voto alla Madonna e della scelta di praticare la castità. Ma ora le cose sarebbero cambiate. E durante il dibattito, Simona Tagli rivela: «Sono un po’ in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 4 febbraio 2021)5: «Nonda dieciil». Lei. Oggi, nello spazio dedicato al talk, si è parlato di fede e vip. Tra gli ospiti, Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis (in collegamento da Medjugorje) e. Più volte, la showgirl icona degli80 aveva parlato del suoalla Madonna e della scelta di praticare la castità. Ma ora le cose sarebbero cambiate. E durante il dibattito,rivela: «Sono un po’ in ...

Karl19534688 : Pomeriggio 5, Simona Tagli spiazza tutti: «Non faccio sesso da 10 anni, voglio infrangere il voto». Barbara D'Urso… - zazoomblog : Pomeriggio 5 Simona Tagli spiazza tutti: Non faccio sesso da 10 anni voglio infrangere il voto. Barbara DUrso reagi… - leggoit : Barbara D'Urso, Simona Tagli spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non faccio sesso da 10 anni, voglio infrangere il voto»… - levi_simona : L’unica gioia di questa crisi di governo è poter vedere ogni pomeriggio @paolocelata in tv. #crisidigoverno… - Lioeles : 02.02.21 “10 minutes a day of...breaking the blank page” -day4- Quarto giorno: il work in progress su gel press p… -