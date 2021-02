Pietro Senaldi | l’errato virgolettato di Mattarella e David Puente «correttore di bozze»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Vi abbiamo parlato, ieri, di un titolo andato online su Libero, poco dopo la dichiarazione di Sergiodel 2 febbraio. In quella circostanza, lo ricorderete, il presidente della Repubblica aveva comunicato l’esito del mandato esplorativo di Roberto Fico e aveva indicato due ipotesi alternative per ridare stabilità politica al Paese: le elezioni anticipate o un governo di alto profilo., poi, si era concentrato in maniera anche piuttosto pratica sull’iter che avrebbe portato al voto, facendo alcune osservazioni sull’eventualità di organizzare una tornata elettorale in un momento di pandemia (qui un’analisi della presunta correlazione tra aumento dei contagi ed elezioni negli altri Paesi del mondo, citata dal Capo dello Stato), sui tempi molto lunghi che sarebbero passati dallo scioglimento delle camere a un governo nel pieno delle sue ...