Olimpiadi invernali Pechino 2022 | i gruppi per i diritti umani chiedono il boicottaggio

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ad un anno dall’inizio delledi, oltre 180 organizzazioni che si occupano dihanno promosso il. Questihanno sottolineato gli abusi compiuti dal paese negli ultimi anni e criticato duramente il Cio per la mancata collaborazione. “Il presidente Xi Jinping ha scatenato una repressione senza sosta delle libertà di base e dei. Ora, nel 2021, ci ritroviamo nella stessa posizione con il Cio che rifiuta di agire nonostante chiare prove di genocidio e ampi fallimenti sul piano dei” si legge nell’appello. Tuttavia, almeno per il momento, questonon sembra aver riscosso ...

... in un'intervista concessa in esclusiva a un corrispondente del CMG, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha affermato che i lavori di preparazione delle...Oggi 4 febbraio 2021 manca un anno esatto all'apertura ufficiale delledi Beijing. Per l'occasione diversi funzionari di associazioni e delegazioni olimpichedi Francia, Gran Bretagna, Norvegia e di altri paesi hanno affermato di avere ...Ad un anno dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, oltre 180 organizzazioni che si occupano di diritti umani hanno promosso il boicottaggio.La domanda fondamentale è: si tratta di una passione vera e propria, una nuova evoluzione della tribù degli sciatori? O di un surrogato, un espediente provvisorio, quella che familiarmente si chiama u ...