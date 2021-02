Nord Italia è guerra ai clochard: cacciati via con gli idranti (Di giovedì 4 febbraio 2021) In alcuni comuni è partita una vera e propria caccia al clochard, con le amministrazioni decise ad eliminare il fenomeno. clochard (Facebook)Basta clochard in strada, è questa l’azione che molti comuni del Nord Italia stanno intraprendendo contro la presenza di senzatetto per le strade del centro città. Chiaramente si parla di centro città perchè è li che spesso, le amministrazioni tendono a richiedere maggiore decoro, e di conseguenza e da li che arrivano anche maggiori lamentele. Sta di fatto che alcuni comuni hanno intrapreso delle vere e proprie battaglie contro il fenomeno, tra questi si sono distinti il comune di Torino e di Vicenza. Nei due comuni una vera e propria operazione al limite del militare è stata avviata dalle rispettive amministrazioni. Sgomberi forzati, coperte ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) In alcuni comuni è partita una vera e propria caccia al, con le amministrazioni decise ad eliminare il fenomeno.(Facebook)Bastain strada, è questa l’azione che molti comuni delstanno intraprendendo contro la presenza di senzatetto per le strade del centro città. Chiaramente si parla di centro città perchè è li che spesso, le amministrazioni tendono a richiedere maggiore decoro, e di conseguenza e da li che arrivano anche maggiori lamentele. Sta di fatto che alcuni comuni hanno intrapreso delle vere e proprie battaglie contro il fenomeno, tra questi si sono distinti il comune di Torino e di Vicenza. Nei due comuni una vera e propria operazione al limite del militare è stata avviata dalle rispettive amministrazioni. Sgomberi forzati, coperte ...

