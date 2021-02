Milan, i due aspetti di Leao che hanno conquistato Pioli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Leao ha conquistato Pioli scalando le gerarchie dell’attacco rossonero. Qualità e personalità e una completa maturità in vista della seconda parte di stagione. Leao è pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista anche in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante portoghese, reduce da una prima parte di campionato brillante, ha conquistato la fiducia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 febbraio 2021)hascalando le gerarchie dell’attacco rossonero. Qualità e personalità e una completa maturità in vista della seconda parte di stagione.è pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista anche in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante portoghese, reduce da una prima parte di campionato brillante, hala fiducia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : #Mihajlovic dice che il Milan è stato “solo palle lunghe per #Ibra”. In realtà, prima della primo tiro di Sansone… - MilanLiveIT : #Gignac bomber dei due mondi ?? E nel 2015 poteva finire al #Milan... - FabioVaio : RT @Thankilpin: Nessuno lo dice ma questi due, insieme hanno vinto le stesse Champions dell'Inter #Milan - InterCM16 : @deliux9 @CalcioFinanza No,io ho detto che liquidità e passivo sono due cose diverse. Era una considerazione genera… - Notiziedi_it : Milan, arrivano delle buone notizie dall’infermeria. Solo due indisponibili per Pioli -