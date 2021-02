Matteo Renzi dice che il governo Draghi durerà fino al 2023

(Di giovedì 4 febbraio 2021) «È probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia il più popolare, ma è certo chesia il più competente. Va bene così».commenta in questo modo, in un’intervista a Repubblica, la svolta inaspettata impressa nella crisi di. «A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spendaanziché Conte. Poi illo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia»,. Sul tavolo di confronto saltato durante il mandato esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico: «Forse pensavano che potessero tacitarmi con qualche ...

fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - La7tv : #specialimentana Il retroscena svelato da Tommaso Labate: 'Ieri pomeriggio sarebbe avvenuto un contatto tra Matteo… - fattoquotidiano : Quando Matteo Renzi attaccava Mario Draghi: travolto dal Montepaschi lo accusava di aver trascurato troppo a lungo… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Ci sono almeno cinque motivi per considerare Matteo Renzi il peggior nemico (o se volete il peggior amico) di Mario Dr… - GennaroIannotti : RT @jacopo_iacoboni: È finita. Game over. L’Italia, grazie a Sergio Mattarella e a una battaglia politica combattuta da Matteo Renzi, è ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

Altrimenti se dopo le tarantelle di, dovessimo sottostare a quelle di Salvini non avremmo ... Lo afferma il leader della LegaSalvini al termine della segreteria politica del partito. 16.05 ......Salvini non chiude a Mario Draghi e al Governo "tecnico" in via di costruzione oggi dalle ... con i 5Stelle schierati assieme a Pd,e LeU difficilmente si potrà vedere il Centrodestra ...Le consultazioni con le forze politiche sono iniziate oggi pomeriggio con i partiti minori e andranno avanti fino a sabato quando il premier ...Salvini a Draghi: “Dovrà scegliere tra Grillo e la Lega” “Siamo disponibili a ragionare con tutti per il bene dell’Italia. Certo, Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la ...