Malati Parkinson | progetto San Raffaele e Comune Roma

(Di giovedì 4 febbraio 2021)– Al via ilCo-Park ‘Ilper il’, realizzato grazie al protocollo d’intesa firmato traCapitale e l’I.R.C.C.S. San. I canali dedicati di teleassistenza 06.52252434 e il numero verde 800.848438 sono attivi e raggiungibili dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 12 alle ore 15. Inoltre, dalla prossima settimana sara’ disponibile sul sito www.san.it anche la piattaforma on line rivolta agli utenti in assistenza domiciliare, ai loro familiari e agli operatori. Cosi’ in un comunicato ildi. L’accesso ai contenuti multimediali consentira’ di avere un aiuto specialistico e multidisciplinare attraverso la fruizione gratuita di video-tutorial di fisioterapia, ...

Per idi Alzheimer e per i loro familiari non è certo una prospettiva dietro l'angolo " ci ... è spesso indicato tra i fattori di rischio die demenze) e sull'invecchiamento, era ...Si pensi aidi Alzheimer,e a coloro che stanno subendo le conseguenze di lesioni al midollo spinale: l'idea è quella di poter controllare le macchine usando soltanto "il pensiero" . ...Mike Henry, 84 anni, è morto l'8 gennaio del 2021 al St. Joseph Medical Center di Burbank: la notizia è stata diffusa solo oggi dai familiari, il suo volto è noto per aver interpretato Tarzan negli an ...Nonostante la pandemia di Covid-19, non si sono fermate le attività a supporto dei malati di Parkinson. L'emergenza sanitaria, infatti, ha reso più complessa la gestione di questa patologia, riducendo ...