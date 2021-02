Lupin parte 2 con Omar Sy su Netflix in estate (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lupin parte 2: i nuovi episodi in arrivo su Netflix in estate. Omar Sy torna nella seconda parte della prima stagione È ufficiale: la seconda parte di Lupin – la serie francese originale con protagonista Omar Sy – arriva su Netflix nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e da Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). Nel cast, oltre… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021)2: i nuovi episodi in arrivo suinSy torna nella secondadella prima stagione È ufficiale: la secondadi– la serie francese originale con protagonistaSy – arriva sunell’2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e da Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). Nel cast, oltre… L'articolo Corriere Nazionale.

