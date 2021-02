L’ex Psg, Jesé: “Mbappe ama il Real e CR7. Un giorno giocherà a Madrid” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Jesé Rodriguez, trasferitosi al Las Palmas dopo la risoluzione del contratto con il Paris Saint-Germain, si è lasciato andare in una intervista rilasciata a Radio Marca, parlando di Kylian Mbappé, il cui futuro potrebbe tingersi di Blanco: “Vuole davvero andare al Real Madrid. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Ama il Real e sono sicuro che un giorno ci giocherà”. Foto: fourfourtwo.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021)Rodriguez, trasferitosi al Las Palmas dopo la risoluzione del contratto con il Paris Saint-Germain, si è lasciato andare in una intervista rilasciata a Radio Marca, parlando di Kylian Mbappé, il cui futuro potrebbe tingersi di Blanco: “Vuole davvero andare al. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Ama ile sono sicuro che unci”. Foto: fourfourtwo.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

