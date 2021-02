La storia dello chef Filippo La Mantia: dal carcere per errore ai fornelli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo chef Filippo La Mantia è nato il 26 settembre del 1960 a Palermo. Tradizionalista e amante della sua Sicilia, la famiglia di Filippo è la classica famiglia allargata. Dai divorzi al carcere “per sbaglio”, ecco quello che non sapete sul famosissimo chef siciliano. Filippo inizia a spadellare dietro ai fornelli a soli 14 anni, ma ancora non sa che quella sarebbe diventata la sua passione più grande. Nei suoi vent’anni, infatti, Filippo è stato un fotoreporter. I suoi scatti dell’omicidio del generale dalla Chiesa sono stati pubblicati anche sulle prime pagine dei giornali locali siciliani. A 25 anni, però, il disguido; come raccontò a Panorama, Filippo si ritrova nel carcere dell’Ucciardone. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) LoLaè nato il 26 settembre del 1960 a Palermo. Tradizionalista e amante della sua Sicilia, la famiglia diè la classica famiglia allargata. Dai divorzi al“per sbaglio”, ecco quello che non sapete sul famosissimosiciliano.inizia a spadellare dietro aia soli 14 anni, ma ancora non sa che quella sarebbe diventata la sua passione più grande. Nei suoi vent’anni, infatti,è stato un fotoreporter. I suoi scatti dell’omicidio del generale dalla Chiesa sono stati pubblicati anche sulle prime pagine dei giornali locali siciliani. A 25 anni, però, il disguido; come raccontò a Panorama,si ritrova neldell’Ucciardone. ...

