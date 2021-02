La prof in Dad disperata di Teresa Mannino, l’ironia amara: «Ragazzi devo fare un controllo, avete un congiunto positivo?» – Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo collegamento per la “professoressa” Teresa Mannino. La comica siciliana ha, infatti, pubblicato un nuovo video dal suo account Instagram ufficiale dove, tra una doccia e l’altra, racconta le difficoltà di accedere a un ospedale per fare un controllo. E come scorciatoia punta a trovare un «congiunto positivo» tra i suoi studenti per fare un test sul Coronavirus, raccontando con ironia i problemi quotidiani durante la pandemia. video: Instagram/@TeresaMannino official Leggi anche: Rimprovera un compagno di classe durante la Dad, parte la spedizione punitiva per pestarlo: denunciati 9 minorenni – Il video Gli effetti della Dad sugli studenti arrivano al ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuovo collegamento per la “essoressa”. La comica siciliana ha, infatti, pubblicato un nuovodal suo account Instagram ufficiale dove, tra una doccia e l’altra, racconta le difficoltà di accedere a un ospedale perun. E come scorciatoia punta a trovare un «» tra i suoi studenti perun test sul Coronavirus, raccontando con ironia i problemi quotidiani durante la pandemia.: Instagram/@official Leggi anche: Rimprovera un compagno di classe durante la Dad, parte la spedizione punitiva per pestarlo: denunciati 9 minorenni – IlGli effetti della Dad sugli studenti arrivano al ...

