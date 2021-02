L’ “alba dei morti viventi”: sembra morto per Covid, poi sepolto, ma torna in vita (Di giovedì 4 febbraio 2021) La storia di un anziano dato morto per Covid che successivamente torna in vita dopo 20 giorni, dopo essere stato sepolto. Una storia paragonabile all’ “alba dei morti viventi” o alla resurrezione biblica di Lazzaro, ma è solo la storia di un anziano signore portoghese di 92 anni, tornato in vita dopo essere rimasto sepolto 20 giorni… già, per un errore burocratico! L’evento che all’apparenza potrebbe sembrare quasi mistico succede nella cittadina di Santa Maria da Feira, in Portogallo, dove un anziano signore viene ricoverato per un crisi respiratoria. Successivamente però questi contrae il Covid nello stesso nosocomio. Alcuni giorni dopo i medici ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La storia di un anziano datoperche successivamenteindopo 20 giorni, dopo essere stato. Una storia paragonabile all’ “dei” o alla resurrezione biblica di Lazzaro, ma è solo la storia di un anziano signore portoghese di 92 anni,to indopo essere rimasto20 giorni… già, per un errore burocratico! L’evento che all’apparenza potrebbere quasi mistico succede nella cittadina di Santa Maria da Feira, in Portogallo, dove un anziano signore viene ricoverato per un crisi respiratoria. Successivamente però questi contrae ilnello stesso nosocomio. Alcuni giorni dopo i medici ...

newsbiella : Capriolo investito all'alba da un’auto. Intervento dei Carabinieri di Cossato - Gio2020Gio : @Lucrezi97533276 ??????????????????Ai summit dei ministri dell' interno in Ue ancora lo aspettano Ha pure dimwnticato quando… - stvylesart : e non riesco a capire come possiate pensare che alba e cristina abbiano strumentalizzato la situazione scrivendo de… - cinefili : La notte dei morti viventi (1968), La città verrà distrutta all'alba (1973), Zombi (1978), Creepshow (1982), La m… - dei_alba : RT @AndreaSpanu6: Leggo con incredulità che, secondo un bel po’ di elettori non solo del #m5s ma anche di sinistra e centrosinistra, i due… -