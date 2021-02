Inter, nessuna multa per Vidal dopo la reazione alla sostituzione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arturo Vidal non verrà punito dal tecnico dell’Inter Antonio Conte dopo la sua reazione al momento del cambio contro la Juventus Come riferito da Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal non verrà multato dall’Inter per la sua reazione al momento della sostituzione in Coppa Italia contro la Juventus. Il cileno era stato sostituito alla mezz’ora del secondo tempo da Christian Eriksen lamentandosi vistosamente nei confronti del tecnico Antonio Conte. Un gesto che non sarà punito dall’allenatore nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arturonon verrà punito dal tecnico dell’Antonio Contela suaal momento del cambio contro la Juventus Come riferito da Gazzetta dello Sport, Arturonon verràto dall’per la suaal momento dellain Coppa Italia contro la Juventus. Il cileno era stato sostituitomezz’ora del secondo tempo da Christian Eriksen lamentandosi vistosamente nei confronti del tecnico Antonio Conte. Un gesto che non sarà punito dall’allenatore nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

