Inter, la squadra è in partenza per Firenze: assente Vecino – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Inter è partita da qualche minuto per Firenze dove domani sera affronterà la Fiorentina di Prandelli: assente Vecino L’Inter è partita da qualche minuto da Rho alla volta di Firenze dove, domani sera allo stadio Franchi, affronterà la Fiorentina di Cesare Prandelli. Tutti disponibili per Antonio Conte ad eccezione di Matias Vecino, rimasto a Milano ad allenarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’è partita da qualche minuto perdove domani sera affronterà la Fiorentina di Prandelli:L’è partita da qualche minuto da Rho alla volta didove, domani sera allo stadio Franchi, affronterà la Fiorentina di Cesare Prandelli. Tutti disponibili per Antonio Conte ad eccezione di Matias, rimasto a Milano ad allenarsi. Leggi su Calcionews24.com

